Zwei hochpreisige Pedelecs sind am Schliengener Bahnhof gestohlen worden, teilte die Polizei mit. Der erste Vorfall ereignete sich am vergangenen Donnerstag. Im Zeitraum zwischen 6 und 16 Uhr e ein Pedelec der Marke Focus entwendet. Es war an einem Fahrradständer am „Weg westlich der Bahn“ angeschlossen. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 5700 Euro. Bei einem zweiten Vorfall am Samstag wurde zwischen 11 und 18.10 Uhr ein am Bahnhof an einem Fahrradständer angeschlossenes Pedelec der Marke Flyer entwendet. Der Diebstahlschaden soll etwa 5 000 Euro betragen.