Schliengen Eckpunkte für neue Kindertagesstätte gesetzt

Bedenken äußerte Gemeinderat Thomas Sattler. Er sorgt sich darum, ob die Gemeinde das Vorhaben angesichts der ebenfalls rund viereinhalb Millionen Euro teuren Erweiterung der Grundschule in Mauchen stemmen könne. Auch fragte er, was passiert, wenn der Bedarf durch die jetzt neuen Baugebiete nachlasse. „Was ist in sechs Jahren“, fragte er. Eine Sorge, die seine Ratskollegen nicht teilten.

Gegen die Variante eines Planungswettbewerbs sprach sich Gemeinderat Georg Hoffmann aus. „Es geht dann alleine schon ein halbes Jahr, bis der Planer feststeht“, sagte er.

Bürgermeister Christian Renkert sagte, dass auch eine Buswendeschleife gebaut werden müsse. Buswendeschleife und Kindertagesstätte sollten möglichst weit südlich, nahe der Hebelschule gebaut werden. Damit könnte möglicherweise auch das Übungsgelände des Bogensport-Clubs erhalten bleiben, allerdings könne er dies nicht hundertprozentig versprechen, sagte er. Die Bogenschützen fürchten, dass sie ihr Trainingsgelände verlieren. Am Ende einigte sich das Gremium auf die folgenden Eckpunkte: Die Kindertagesstätte soll in Massivbauweise oder Holzelementbauweise oder einer Mischung gebaut werden. Bevorzugt wurde dabei eine Hülle in Massivbauweise mit einem offenen Grundriss, der eine spätere Umnutzung, beispielsweise durch die Hebelschule, ermöglicht. Ferner soll platzsparend zweigeschossig gebaut werden.

Die Verwaltung wurde beauftragt, bei den Architekten der Kindertagesstätten in Schopfheim und Grenzach-Wyhlen sowie bei ein oder zwei örtlichen Architekten anzufragen, ob diese in der nächsten Sitzung im Juni einen Vorentwurf vorstellen können. Daraufhin soll dann die Vergabe der Planung erfolgen.