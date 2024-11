Ein schwarzer VW Tiguan mit auffälliger Fahrweise auf der B 3 zwischen Efringen-Kirchen und Schliengen ist der Polizei am Freitag gegen 16.50 Uhr gemeldet worden. Das Auto fahre immer wieder Schlangenlinien und komme in den Gegenverkehr. Eine Streife des Polizeireviers Weil am Rhein hielt den Wagen schließlich in Schliengen an. Bei der nachfolgenden Verkehrskontrolle wurde bei der 41-jährigen Fahrerin ein Atemalkoholwert von 1,7 Promille festgestellt, heißt es im Polizeibericht. Es folgte eine Blutentnahme und der Führerschein wurde sichergestellt. Das Weiler Polizeirevier, Tel. 07621/97970, hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen oder Geschädigte, die in dem genannten Zeitraum auf der Fahrstrecke durch das Fahrverhalten der 47-Jährigen möglicherweise gefährdet wurden.