Schliengen-Eggenertal: Für mehr Leben in den Dörfern

Ein weiteres Projekt ist eine neue Nutzung des alten Feuerwehrhauses in Niedereggenen. Unlängst trafen sich dort 15 Bürger, im Anschluss wurden bei einem Workshop Ideen gesammelt. Die Ideen werden in der kommenden Ortschaftsratssitzung am Mittwoch, 19. März, ab 20 Uhr in Niedereggenens Weihergärtle präsentiert. Vorbehaltlich des Einverständnisses durch die kommunalen Gremien, könnte dann auch für ein solches Projekt ein Antrag auf ILE-Förderung gestellt werden.