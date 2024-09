Schliengen: Ein gutes Apfeljahr mit vielen Früchten

Abgeerntet sind bereits die betreuten Streuobstwiesen im Kernort Schliengen wie etwa im Franderfeld. Letzte Woche und diese Woche sind die Wiesen bei Obereggenen „im Plan“. In dieser Woche kam montags schon die mobile Apfelpresse von Markus Schütterle vorbei, um die vielen Säcke mit Äpfeln zu pressen. Anschließend erfolgte das Abfüllen in Flaschen und in Bags-in-the-Box. Eine Übersicht über die Gesamtlitermenge hatte Arno Thalheimer, bei dem die organisatorischen Fäden für Abfüllen und Verkauf des „Schliegener Apfelsafts“ aus Streuobst zusammenlaufen, noch nicht. „Es wird richtig viel werden, im Vergleich zum vergangenen Jahr und zum vorletzten Jahr – und die Äpfel haben eine tolle Qualität“ berichtet er. 2023 konnten die BUND-Helfer 1800 Liter für den Verkauf abfüllen, 2022 waren es sogar nur 1680 Liter. Ein paar wenige Päckchen Apfelsaft sind noch übrig. Diesmal aber habe man von den gepachteten Streuobstwiesen so viele eigene Äpfel, dass man, im Unterschied zu 2023, gar nicht schauen und fragen müsse, wo man noch Äpfel abernten könnte, ergänzt die BUND-Vorsitzende Martina Schwinger.

Dies vor dem Hintergrund, dass es in Südbaden generell eine gute Apfelernte gibt