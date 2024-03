Schliengen: Ein Jahr mit vielen Auftritten

Jugendorchester

Aktiv war auch das Jugendorchester Eggenertal (JOE), von der Bewirtung bei der Holzversteigerung in Niedereggenen über die Mitwirkung an Maiwecken, Dorffest, Jahreskonzert und dem Weihnachtskonzert am Kanonenplatz. Die Fördergelder „Neustart Pandemie“ des Bundesmusikverbands für Chor und Orchester wurden investiert in die Vereinshomepage, Fotoshootings von MVE und JOE und die gut besuchte Veranstaltung zur Nachwuchswerbung „Musik mit Magie“. Finanziell sieht es gut aus bei MVE und JOE, beide erwirtschafteten ein Plus. Die Wahlen verliefen zügig und auch die Dirigenten Thomas Moritz (MVE) und Jennifer Krause (JOE) waren sehr zufrieden mit „ihren“ Musikern, ebenso Obereggenens Ortsvorsteher Hannes Räuber: „Ihr macht etwas für’s Dorf und soziale Kontakte“.

Wahlen

Bei den turnusgemäßen Wahlen des Musikvereins Eggenertal wurden Vorsitzender Uli Staible, Kassenführerin Daniela Roth und Aktivbeisitzer Michael Becher wiedergewählt. Neu im Amt ist Schriftführerin Irina Keim, die auf Julia Brucker folgt.