Schliengen: Ein Kunstrasen ist alternativlos

Spielabsagen

Der Platz ist in den Monaten, in denen er benötigt wird (Herbst/Frühjahr), nach Regenfällen nicht nutzbar. Die Gründe hierfür wurden erläutert und von einem externen Gutachter bestätigt. Hierdurch kam es zu Spiel-/Trainingsabsagen und daraus resultierenden massiven Einnahmeeinbußen im Clubheim und Mietzahlungen an andere Vereine, wo die SFS-Mannschaften während der Zeit trainieren und spielen durften. Der Vorsitzende Gerrit Höveler berichtete über großen Frust von Spielern und Jugendtrainern.

Hoher Wasserverbrauch

Weiterhin wurde über den massiven Wasserverbrauch in den Sommermonaten berichtet. Der Platz wurde mit zwei Millionen Liter Trinkwasser bewässert, was eine Wasserrechnung von 10 000 Euro zur Folge hatte.