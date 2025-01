Schliengen: Ein Leben für die Jagd und die Natur

Einen höheren Stellenwert als heute hatten früher die Gesellschaftsjagden. Gleichwohl ist die jährliche Blauenjagd im November eine feste Größe.

60 Jahre Jäger und 50 Jahre Jagdaufseher im selben Revier am Blauen – in dieser langen Zeitspanne hat sich viel ereignet. Entsprechend kann Willi Gottesleben auch zahlreiche Anekdoten „aus der guten, alten Zeit“ erzählen. So erinnert sich der 83-Jährige, der immer ein Jagdtagebuch führt, gut daran, wie ein Kanderner Geschäftsmann 1992 im Blauengebiet unterwegs war und unterhalb von Schloss Bürgeln feststellte, dass es dort in der Jagdhütte zu brennen anfing. Sofort rannte er in die damalige Graf’s Weinstube in Obereggenen mit den Worten „Willis Hütte brennt“. Die alarmierte Feuerwehr dachte, es handle sich um sein Wohnhaus in Schallsingen und eilte zunächst dorthin, wo jedoch kein Feuer war. Als die Floriansjünger schließlich zur Jagdhütte kamen, gab es nichts mehr zu retten.

Die Jagd und die Natur haben ihn geprägt. Und wenn es seine Gesundheit weiterhin erlaubt, wird das noch einige Jahre der Fall sein. Zu groß sind seine Naturverbundenheit, zu groß seine Leidenschaft für die Jagd und die Geselligkeit.