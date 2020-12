Schliengen „Ein leistungsstarker Bauamtsleiter“

Gerhard Sommerhalter kam 1973 als Gemeindeassistent ins Schliengener Rathaus. „Auf der Zeitachse liest sich der Werdegang als hart erarbeiteter und damit verdienter stetiger Aufstieg“, sagte Bürgermeister Christian Renkert. In seinen 47 Jahren in der Verwaltung war Sommerhalter unter anderem als Gemeindehauptsekretär, -amtsinspektor, -amtsmann und -amtsrat tätig. Seit 2007 war er dann Bauamtsleiter. „Diese Jahre waren geprägt von deiner Einstellung und deiner Tätigkeit, die du so gewissenhaft und engagiert ausgefüllt hast, als wäre die Verwaltung dein eigener Laden“, lobte Renkert. Sommerhalter sei stets dazu bereit gewesen, weit mehr als das, was erwartet werden würde, für die Gemeinde zu tun, schloss sich Sattler im Namen der Gemeinderäte an.

Auch als Ortsvorsteher in Mauchen habe der Sohn einer der Gründungsväter von der Gemeinde Schliengen die Besprechungen mit seiner Uneigennützigkeit als Teamplayer geprägt, so Sattler. „Man konnte sich stets bei dir Rat holen und sich auf deine Einschätzungen zu 100 Prozent verlassen“, fuhr er fort. Renkert schloss sich Sattler an: „Mittlerweile bist du mit deinen Kenntnissen und Erfahrungen zu einer Art Orts-Wikipedia geworden – gleich umfangreich, nur besser.“