Schliengen: Ein musikalischer Sturm fegt durch die Halle

In der ausverkauften Blauenhalle eröffnete der Nachwuchs das Konzert. Die 13 Musiker des Jugendorchesters Eggenertal (JOE) unter Jennifer Krauses Leitung widmeten sich der Popmusikerin Taylor Swift und dem „Lemon tree“ der Band „Fool’s Garden“. Immer wieder zeigten einzelne Musiker mit Soli ihr Können. Zwei neue Jungmusiker sind seit dem Sommer von der Bläserklasse zu JOE, gekommen und mit Jannis Tobies und Lukas Schillinger gibt es zwei neue Träger des bronzenen Jungmusikerleistungsabzeichens. Schillinger bot kurz darauf ein sauberes Xylophonsolo bei der Zugabe „A million dreams“. Nach kräftigem Applaus wirkte „JOE“ weiterhin szenisch mit, verteilte Popcorn im Zuhörerraum, zeigte mit großen Plakaten „Herz für die Musik“ und vereinte sich zuletzt beim Weihnachtslied zum Mitsingen mit dem 42 Musiker starken Blasorchester.

Ein Sturm fegt durch das Tal

Eine Besonderheit waren gleich vier Original-Blasmusikwerke. Eines davon und der Höhepunkt des ersten Programmteils war „Kyrill, Storm of the century“. „Achtung, wir unterbrechen unser Programm für eine Warnmeldung“, kündigte die charmante Moderatorin Kathrin Rufer an. In Neufundland begann Kyrill im Januar 2007 seine zerstörerische Reise durch Europa, erst verhalten, dann mit stetiger kraftvoller Steigerung musikalisch umgesetzt. Später rückte der Orkan auf das Eggenertal zu. Fingerschnipsen und Regenstäbe schufen immer heftiger werdenden Regen, ein geschwungenes Kabel-Leerrohr ließ den Wind aufheulen, Signalhörner, harte Paukenschläge und dissonante Trompetenpassage führten zu den aufwühlend unheilschwangeren Klängen im Tutti. Durch saubere Einsätze und Rhythmik – hier wie auch bei den anderen Werken des Abends – entstand ein mitreißendes Klangbild, das zuletzt mit triumphalem Ausklang in Mut und neuer Hoffnung mündete. Zur Entspannung danach gab es Kurt Gäbles strahlenden Konzertmarsch „Salemonia“.