Von Schülern für Schüler lautet der Grundsatz der Schülervollversammlungen, die regelmäßig an der Hebelschule in Schliengen stattfinden. Am Schmutzigen Donnerstag fand diese unter der Leitung 9a in der bunt geschmückten Turnhalle statt. Die Schüler hatten sich ein abwechslungsreiches Programm ausgedacht, um gemeinsam ausgelassen in die Ferien zu starten.