Schliengen Einbrecher in Schliengen unterwegs

Schliengen. Zu zwei Einbrüchen ist es am Wochenende in Schliengen gekommen. Die erste Tat ereignete sich zwischen Freitag, 22 Uhr, und Samstag, 9.15 Uhr, in der Straße „Am Sonnenstück“. Der zweite Einbruch wurde vermutlich am späten Samstagnachmittag, zwischen 16 und 20.45 Uhr, in der Straße „Im Geistergarten“ verübt.

Möglicher Tatzusammenhang

Es ist davon auszugehen, dass der oder die Täter in Schliengen auf Diebestour waren und zwischen beiden Einbrüchen möglicherweise ein Tatzusammenhang besteht, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Dunkel bekleidete Männer

Am Samstagabend gegen 21 Uhr hatte ein aufmerksamer Bürger aus der Vogesen­straße in Schliengen der Polizei auch eine verdächtige Wahrnehmung gemeldet. Zwei dunkel bekleidete Männer (gegebenenfalls mit Kapuzenpullis) hätten dort an einer Haustür geklingelt und seien dann schließlich geflüchtet.

Fahndung eingeleitet

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die beiden Männer weitere Objekte in Schliengen ausbaldowern, wurde sofort eine Fahndung eingeleitet. Trotz tatkräftiger Unterstützung der Bundespolizei verlief die Suche nach den verdächtigen Personen jedoch ohne Erfolg.

Der Polizeiposten in Kandern hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen werden unter Tel. 07626/977800 entgegengenommen.