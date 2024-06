In die Schliengener Hebelschule an der Schwarzwaldstraße ist im Zeitraum zwischen Freitag- und Samstagabend eingebrochen worden, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Gewaltsam waren der oder die Einbrecher in die Räumlichkeiten eingedrungen und hatten im Innern Schränke aufgebrochen. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht abschließend fest. Jedoch wurde am Gebäude ein Sachschaden von rund 2000 Euro verursacht. Der Polizeiposten in Kandern, Tel. 07626/97 78 00, hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.