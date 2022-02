Schliengen. Die Polizei berichtet von einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Schliengen. Laut Mitteilung hebelten Unbekannte zwischen Mittwoch und Freitag die Terrassentür eines Einfamilienhauses am Gärtnerweg auf. Aus dem Haus wurden verschiedene Sachen gestohlen. Die Bewohnerin selbst befand sich während des Tatzeitraumes in einem Kurzurlaub. Das Kriminalkommissariat Lörrach bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben sich unter Tel. 07621/176-0 oder per E-Mail an loerrach.kk.ab2@polizei.bwl.de zu melden.