Schliengen: Einbruch in Kita: Kleine Beute, großer Schaden

Kita-Leiterin Marlies Meier-Kumlin hat den Einbruch am Dienstagmorgen entdeckt. Mehrere Türen und Fenster des Gebäudes weisen Einbruchspuren auf. Foto: Claudia Bötsch

Meier-Kumlins Gedanken an diesem Morgen: „Bitte nicht schon wieder.“ Seitdem sie 2019 die Leitung der Schliengener Kita übernommen hat, hat sie nun insgesamt drei Einbrüche erlebt. In den vergangenen Jahren seien es insgesamt etwa fünf gewesen. Neben der Aufregung bedeute dies vor allem einen „Riesenaufwand“, um den Schaden wieder zu beheben: angefangen bei der Anzeige bis über die Abwicklung mit der Versicherung, welche die Schäden am Gebäude übernimmt. Noch am Dienstag wurden die Schäden an Fenstern und Türen provisorisch repariert, so dass die Kita am Mittwoch wieder normal öffnen kann.