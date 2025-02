Schliengen: Eine gut aufgestellte Gemeinde

So genau weiß ich das noch gar nicht. Es gibt immer Dinge, die zu verändern sind. Eine Aufgabe wird sein, das Problem Stellenbesetzungen für die Zukunft zu lösen und zu verbessern. Was an politischen Projekten in der Gemeinde läuft, da muss ich mir erst noch einen Überblick verschaffen.

Wie gut kennen Sie Schliengen?

Ich kenne mich etwas in Schliengen aus und bin auch schon privat hier gewesen. Es wird aber etwas Zeit brauchen, bis ich mich hier richtig auskenne. Ich will mir aber von den Ortsvorstehern mal die einzelnen Ortsteile zeigen lassen.

Was die Schliengener Themen angeht, habe ich das Thema Windkraft verfolgt. Das ist aber auch überall Thema in den Gemeinderäten. Es sind in vielen Gemeinden ähnliche Aufgaben, wie beispielsweise die Feuerwehr. Im Eggenertal hat man ein neues Feuerwehrgerätehaus gebaut. In Efringen-Kirchen arbeitet man an einem Standortkonzept. Es ist überall dasselbe: Man schaut, dass man die Schlagkraft der Feuerwehr mit weniger Standorten erhält. Auch Themen wie Gewerbeansiedlung, Flüchtlingsunterbringung oder Kinderbetreuung sind überall gleich.

Was hier in Schliengen Thema ist, ist die Fusion der Ersten Markgräfler Winzergenossenschaft Schliengen-Müllheim mit den Markgräfler Winzern in Efringen-Kirchen.

Wie hat sich ihre Arbeit in den vergangenen Jahren gewandelt? Stimmt der Eindruck, dass das Verwaltungshandeln heute von Bürgern mehr denn je kritisch hinterfragt wird?

Die Kritik an der Verwaltung hat massiv zugenommen. Das ist Ausdruck einer gewissen Staatsverdrossenheit, die man auch am Wahlergebnis sieht. Durch den Rechtsanspruch auf einen Kindergarten-Platz oder die Grundschulbetreuung ab 2026 sind natürlich auch die Ansprüche gewachsen. Wenn die Ansprüche nicht erfüllt werden, resultiert das in einer Unzufriedenheit, die sich an Kritik an der kommunalen Verwaltung äußert.

Ihre Vorgängerin Lioba Baumgartner hat noch die Bundestagswahl in Schliengen organisiert. Sie selbst haben die Wahl an ihrer bisherigen Wirkungsstätte Efringen-Kirchen geleitet. Wurden Sie quasi stundenweise von Schliengen nach Efringen-Kirchen ausgeliehen?

Ich war am Freitag vor und am Montag nach der Wahl an meinem alten Arbeitsplatz in Efringen-Kirchen. Hinzu kamen zwei Termine mit einer Probewahl und der Schulung der Wahlhelfer. Die Wahl ging wie geschmiert über die Bühne, und es gab keine Probleme. Jeder wusste, was zu tun ist.

Clemens Pfahler

Der 58-Jährige

ist verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Töchtern.

In Walldorf

begann er 1989 die Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten und verbrachte dabei auch ein halbes Jahr im Rathaus in Bruchsal.

Es folgte ein Studium zum Diplom-Verwaltungswirt

an der Fachhochschule in Kehl.

Stationen

waren ab 1995 das Rathaus in Weil am Rhein, von 2000 bis 2003 das Landratsamt in Lörrach und seit 2003 das Rathaus in Efringen-Kirchen. Dort war er zunächst Grundbuchratsschreiber und Ordnungsamtsleiter und ab 2012 kommissarischer Hauptamtsleiter und ab September 2013 Hauptamtsleiter.