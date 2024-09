Schliengen: Eine Liebeserklärung an die Oma

Kindheit im Schwarzwald

Im Gepäck hat er seinen aktuellen Schwarzwald-Bestseller: „Als Oma noch lebte. Eine Kindheit im Schwarzwald“. Auf unterhaltsam schmunzelnde Weise nimmt er am Mittwoch, 18. September, ab 19 Uhr die Zuhörer auf Schloss Bürgeln mit auf eine Reise in die Kindheit der 1970er-Jahre im Schwarzwald, wenn er mit viel Humor und Mutterwitz frei erzählt, wie ihm der Schwarzwälder „Schnabel“ gewachsen ist. „Eine Kindheit mit der Oma“ erweist sich als eine Liebeserklärung an sie. Da werden auch beim Zuhörer durchaus eigene Erinnerungen wach durch die erzählerische Kleinkunst des Autors. Elmar Langenbacher ist Jahrgang 1967 und in Hornberg aufgewachsen. Er war Inhaber einer internationalen Werbeagentur, bevor ihn eine Reportage über den Schwarzwälder Jakobusweg in ein Leben als Geschichtenerzähler entführte. Er wurde von Hubert Burda entdeckt und ist unter anderem Biograf von Hubert Burda und Klaus Grohe. Ein kurzweiliger Abend an einem ganz besonderen Ort ist garantiert, heißt es in der Ankündigung.

Scharwaie und Wein

In der Pause und im Anschluss steht der Autor für Gespräche zur Verfügung. Dazu werden Scharwaie, Getränke und Wein vom Weingut Büchin gereicht. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.