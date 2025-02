Schliengen: Eine neue Kinderstube für Amphibien

Er spiele schon seit gut 20 Jahren mit dem Gedanken diese Fläche ökologisch aufzuwerten und einen Teich anzulegen, sagt Graf. Per Zufall habe er beim Spazierengehen Susanne Otthofer beim Manne-Brünnele getroffen, die dort Amphibien in einem wassergefühlten Graben gezählt hat. Graf und die Amphibienexpertin vom Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland kamen ins Gespräch und dann folgte ein Ortstermin mit der BUND-Vorsitzenden und Biologin, Martina Schwinger. Da das gesamte Grundstück als Feuchtwiese ein eigens Ökosystem ist und zudem als FFH-Fläche geschützt ist, fand im Spätsommer ein weiterer Termin mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises statt. Die Vertreter der Naturschutzbehörde waren von der Idee begeistert und so wurden zunächst die Hochstauden gestutzt. An Silvester rückte dann der Bagger für zwei Stunden an. Mit diesem wurde ein ungefähr sechs Kubikmeter fassenden Teich ausgehoben, berichtet Walter Lacher, der Vertreter des Eggenertals im BUND-Vostand, der die Arbeiten organisierte.

Die Amphibienexpertin ist zuversichtlich, dass der neue Teich bald von Feuersalamandern und Grasfröschen als Laichgewässer angenommen wird. Auch Ringelnattern oder Libellen könnte das Gewässer ein zuhause bieten. Wichtig sei auch, dass die Hochstauden wie Wasserdost, Weidenröschen und Blutweiderich hier wachsen. In deren Stängel können Insekten überwintern.