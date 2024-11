Schliengen: Einmaleins des gesunden Lebens

Im laufenden Schuljahr hat der Förderverein des Lions-Clubs Schliengen mit dem Programm „Klasse 2000“ die Förderung von 53 Klassen in den Grundschulen Kandern, Tannenkirch, Binzen, Eimeldingen, Fischingen, Rümmingen, Schalbach, Wittlingen, Mauchen, Niedereggenen, Liel und Rheinweiler für zirka 8000 Euro übernommen. Seit dem Beginn der Förderung in 2008 ist der Gesamtbetrag auf über 70 000 Euro angewachsen. Die Aktion wird mit dem Verkauf des beliebten Lions-Adventskalenders finanziert. Mit Deutschlands größtem Programm „Klasse 2000“ zur Gesundheitsförderung, Sucht- und Gewaltprävention lernen Kinder in der Grundschule das Einmaleins des gesunden Lebens.