Schliengen: Einstiger Arbeiterverein greift zum Instrument

Musikverein Eggenertal

Der Verein

hat 300 Mitglieder, davon sind 42 Aktive. Zum Jugend Orchester Eggenertal gehören 14 Jungmusiker.

Veranstaltungen

im Jubiläumsjahr: Freitag und Samstag 14. und 15. März, Musik- und Theaterabend um 20 Uhr in der Blauenhalle in Obereggenen; Donnerstag, 1.Mai, Traditionelles Musizieren in Schallsingen und Obereggenen; Samstag, 24.Mai, Jubiläumsabend in der Blauenhalle; Donnerstag, 31. Juli, offene Probe auf Obereggenens Rathausplatz; Freitag bis Sonntag, 26. bis 28.September, Jubiläumsfest in und um die Blauenhalle; Samstag, und Sonntag, 29. und 30. November, Kirchenkonzert in Liels Kirche St. Vinzenz. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.musikverein-eggenertal.de.