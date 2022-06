Schliengen Ende Juni ziehen erste Bewohner ein

Von Zoë Schäuble

Schliengen. Bis die insgesamt 74 Bewohner, denen das Heim ein „familiäres Zuhause“ bieten will, einziehen können, müssen im Erdgeschoss noch die Türen eingesetzt und in den Bewohnerzimmern die Beleuchtung installiert werden, erläuterte Reinhard Heichel, Leiter des Eigenbetriebs Heime, bei der Einweihungsfeier. Zu der waren neben der Landrätin auch Heimleiter Tobias Spreter sowie die Architekten des Stuttgarter Architekturbüros Hermann+Bosch mit den für das Pflegeheim zuständigen Projektplanerinnen angereist. Diese hatten sich bei der Ausschriebung des Projekts mit ihrem Entwurf des Pflegeheims gegen 13 Konkurrenten durchgesetzt und begannen 2017 mit den Planungen. Nach zweijähriger Bauzeit sei man nun froh, den Schliengenern den Neubau präsentieren zu können, der sich am nördlichen Rand der Gemeinde in einem Mischgebiet befindet. Das Besondere an dem Bau seien neben den natürlichen Farben, hellen Böden und lichtdurchfluteten Räumen die spezielle Bauweise, erklärte Architekt Gerhard Bosch. „Beim Gebäude handelt es sich um einen Skelettbau – der Nachhaltigkeit wurde damit Rechnung getragen“, sagte er und führte aus, dass sich das Gebäude mit dieser Bauweise leicht in der Zukunft an sich ändernde Bedürfnisse anpassen ließe. Denn am Tragwerk müsse nichts verändert werden.