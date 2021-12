Schliengen Erhalt ist eine Daueraufgabe

Mitgliedsbeiträge, Spenden und vor allem Erlöse, die bei Festen oder bei der Teilnahme am „Tag des offenen Denkmals“ erzielt werden, sind die Haupteinnahmen des Vereins. Am 8. September 2019 wurde bisher letztmals zum „Tag des offenen Denkmals“ in Liel eingeladen. Unter dem Motto „Umbrüche in Kunst und Architektur“ fanden Führungen in der Kirche und in der Kapelle statt, die sehr gut angenommen wurden, hieß es im Rückblick. Angeboten wurden die Führungen von Siegfried Thoma und dem Münstertaler Kunstexperten Arno Herbener. Gleichzeitig fand auch ein „Tag der offenen Tür“ des Lieler Schlossbrunnens statt, bei dem der Förderverein die Bewirtung mit Kaffee und Kuchen übernahm. An diesem Termin konnte der Verein noch einen guten Umsatz für die Kasse verzeichnen, hieß es.