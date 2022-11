Am Freitag, 18. November, von 16 bis 20 Uhr und am Samstag, 19. November,von 10 Uhr bis 18 Uhr findet man Verkaufsstände des Clubs bei den Rewe-Märkten in Schliengen und Bad Bellingen sowie bei den Hieber-Märkten in Kandern und Binzen.

Angeboten wird der Kalender im November auch bei allen Clubmitgliedern und während der jeweiligen Öffnungszeiten in den Dosenbach-Filialen in Schliengen und Rheinweiler, bei der Tourist-Information in Kandern, in der Naturheilpraxis Gilgin in Bad Bellingen, beim Obst- und Gemüsehof Schopferer in Egringen sowie bei Haarkult Giesel in Schliengen.