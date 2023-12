Schliengen: Erste Ausflüge in den Schnee

Insgesamt neun Schüler zwischen zwölf und 14 Jahren sowie zwei Lehrerinnen waren in Schliengen zu Gast und konnten von einem abwechslungsreichen Programm profitieren, das von den Französischlehrerinnen Sina Person, Marie Pirenne, Eva Haddadin und Astrid Ohler auf die Beine gestellt wurde. Den Auftakt bildete eine gemeinsame Koch-Aktion in der Schulküche, bei der die Schüler Käsespätzle als typisch deutsches Gericht kochten. Diese Aktivität erforderte in den deutsch-französischen Kochgruppen viel Kommunikation untereinander, sodass alle direkt ganz ungezwungen miteinander in Kontakt kamen.

Da die Gastschüler in deutschen Familien untergebracht waren, erlebte jedes Kind eine andere Wochenendgestaltung. Glücklicherweise hatten die Weihnachtsmärkte schon geöffnet und in den Bergen fiel bereits der erste Schnee, was viele Gastfamilien für Ausflüge nutzten. Das erlaubte den aus der Provence stammenden französischen Kindern einen ersten Eindruck des vorweihnachtlichen Deutschlands.