Schliengen Es geht nicht ums Verstehen sondern die Wirkung

Schwarz-Schindler trat auch als Laudatorin auf. Den Künstler stellte sie als humorvoll vor, er kenne die Menschen, pflege herzliche Freundschaften. Ein echter Markgräfler, ein Müllemer, der seine Heimat in abstrakter Form eindrucksvoll auf die Leinwand zaubere. Klar verständlich indes präsentiert sich eines der ganz wenigen Bilder, die typische Schwarzwaldtannen im Nebel zeigen. Nur die Spitzen ragen heraus. Ein mystisches Werk. Gleichwohl verdeutlicht es die schöpferische Vielfalt von Knut Engl. Aus dem Rahmen fällt „Behind the Wall“. Ein schweres Bild mit wuchtiger Darstellung und disjunktiver Farbwahl. Ein paar Meter weiter, im Heiligsten von Heidi Schwarz-Schindler, sprich im Büro, hängt ein völlig anderes Genre. Man könnte auch sagen: In Knut Engl stecken mehrere Maler. Laut der Laudatorin soll er als Schüler für andere die Hausaufgaben im Kunstunterricht vorgenommen haben. Bis auffiel, dass die Klasse den gleichen Malstil entwickelt hatte. Mehr noch als aufzufallen, nämlich ins Auge zu springen, das schafft eines der größeren Werke. Es hängt in der Probierstube und übt allein wegen der dominanten wie freundlichen Oliv-Töne Magnetwirkung aus. Eine breite Leinwand füllt ein rechter und ein linker Pol, ähnlich eines ungleichen Geschwisterpaares. Der Betrachter sieht etwas Klares gepaart mit etwas Unklarem. Und wie sagte Schwarz-Schindler? „Jetzt gilt es, gut in uns hinein zu spüren und zu fühlen, wie wir angesprochen werden“. Da nur ein Teil der Exponate einen Titel besitzt, der auf die Inspiration des Malers schließen lässt, darf man nicht immer aufs „angesprochen werden“ setzen. Wer sich jedoch auf die Kunst einlässt, dürfte Signale empfangen. Im Fall der ansprechenden „Geschwister“ kommt noch ein Aspekt hinzu. In feinen Lettern, von Weitem leicht zu übersehen, ist nun tatsächlich eine Botschaft vermerkt. Nach einer Heidenarbeit sieht das aus. Vor allem sieht es dekorativ und spannend aus. Daneben kündet das Schild eines weiteren Unikats von „Balance“. Ziemlich in der Mitte befindet sich eine Kugel. Sie schwebt nicht, sondern wird von einer Art Faden gehalten: Die Verbindung zwischen ihren klaren Konturen und lauter abstrakten Gebilden – ein Kreis scheint sich wie zufällig für den Betrachter zu schließen.