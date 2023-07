Schliengen Expertin für Eigentumsfragen sorgt für Trubel

Der Humor ist bekanntlich ein fester Begleiter der Freiluftbühne, und kaum hatte das Stück angefangen, ließen sich die ersten Lacher vernehmen. Denn Hausherr Alexander von Bülow, gut bewaffnet, folgte dem Dieb auf dem Fuße. Auch Diener Gustav war im Nu zur Stelle, um zuzusehen, wie sein Chef die stumme Tür anbrüllt: „Du chunnsch sofort do use!“ Dabei hatte sich „Iibrecherin“ Constanze bereits mit erhobenen Händen hinter den Herren aufgestellt. Auf die Frage, wo sie herkomme, meint sie wie selbstverständlich: Durch die Tür. Sie wolle auch nicht lange stören, es sei ja nicht der erste Einbruch, aber „verwitscht worre“ sei sie noch nie. „Und wenn er nicht die Polizei rufe, verspreche sie, in Zukunft besser aufzupassen. Aber so schnell wird von Bülow die blonde Dame nicht los. Am Folgetag schneit sie wieder ins Haus, aber vorher kreuzt Kommissar Weber auf. Er habe etwas von einem Einbruch gehört. Von Bülow reitet sich rein, und dann taucht auch noch die schnippische Verlobte Ellen auf.

Ein Part für sich ist Butler Gustav, der seine Rolle nicht spielt, sondern personifiziert. Ein Profi der Nebenrolle. „Wo sin Sie do hänge bliebe?“, fragt er etwa trocken, als er seinem Herrn die Liebestöter flickt. Mehr noch, nämlich Reizwäsche, zieht der Kommissar aus jener Tasche, in der er Diebesgut vermutet – sehr zur Freude des Publikums. Dann wird Connys Bruder vorstellig: „De Mäx“. Dieser klärt auf, die kleine Schwester werde er zur Ordnung rufen. Schlechtes Benehmen kenne er nur von der Polizei. Ihr Beruf indes nenne sich Expertin für Eigentumsfragen. Weiteres Geplänkel dreht sich um den Schmuck, eine beachtliche Eigentumsübertragung, die Constanze da in der Villa nebenan vorgenommen habe. Zum Aufreger geriet weiter, dass Schwesterherz einen Sinneswandel hatte, herbeigeführt durch ihren neuen Schwarm namens Alexander von Bülow. Er habe sie mit seinem altmodischen Rechtsbegriff verpestet, wettert „de Mäx“. Als nächstes betritt Madam von Bülow den Schauplatz. Ihr roter XL-Hut spricht Bände. Die Lacherquote steigt ad hoc. Unverblümt feuert sie ihre Weisheiten ab. Die Bühnensicherheit des Ensembles zieht das Publikum von Beginn an ins Geschehen. Wie das Ganze ausgeht, lässt sich bei weiteren Terminen herausfinden. Es spielen: Sonja Müller, Michael Schmidt, Thomas Hofer, Willi Michel, Marianne Fischer und Thomas Schmidt