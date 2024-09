Zu einem Verkehrsunfall ist es bereits am Sonntag, kurz vor 21 Uhr, auf der Landstraße 134 zwischen Liel und Riedlingen, gekommen, teilte die Polizei mit. Der 21-jährige Fahrer eines blauen Ford Fiesta befuhr die Landstraße von Liel kommend, als ihm in einer Kurve in Höhe des Erlenbodens ein blaues Auto entgegenkam. Es kam zum Streifvorgang der jeweiligen Außenspiegel, welche beide zu Bruch gingen. Der Fahrer des entgegenkommenden Autos fuhr weiter in Richtung Liel. Der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Kandern, Tel. 07626/97 78 00, sucht Zeugen, welche Hinweise zum blauen Fahrzeug, welches einen defekten linken Außenspiegel haben dürfte, geben können.