Schliengen Fahrradpendler mit eisernem Willen

Die etwas mehr als 10 000 Kilometer, die er im Jahr auf dem Weg zur Arbeit mit dem Rennvelo zurücklegt, sind jedoch längst nicht alle Radkilometer. Hinzu kommen noch weitere rund 4000 Kilometer. So unternimmt er oft samstags mit Kollegen 80 bis 130 Kilometer lange Radtouren. Doch damit nicht genug. Manfred Geugelin hat auch schon große Herausforderungen gemeistert. So zum Beispiel absolvierte er den Ultra Radmarathon mit 230 Kilometern und 3600 Höhenmetern oder bereits fünfmal den besonders harten Wettkampf „Belchen hoch3“. Das heißt, da erklimmen die Hobbyradfahrer alle drei Belchen – den Belchen im Schwarzwald, die Belchenflue in der Schweiz und den Grand Ballon in Frankreich. Das sind 320 Kilometer und 4200 Höhenmeter – an einem Tag. In diesem Jahr will sich der Schliengener erneut dieser Tortur unterziehen. „Doch bis dahin muss ich noch einige Höhenmeter trainieren“, sagt Geugelin, der in den zurückliegenden Jahren auch schon mehrere einwöchige Trainingswochen auf Sardinien mit jeweils 1000 Kilometern bestritten hat.

Radfahren ist nicht seine einzige sportliche Leidenschaft. Bei den Sportfreunden Schliengen spielte er 20 Jahre Fußball, außerdem war er bis 2012 elf Jahre Jugendtrainer. Spieler von damals, die aktuell in der „Ersten“ spielen, schwärmen noch heute von dieser Zeit, freut sich der 60-Jährige. „Die Beschäftigung und Arbeit mit jungen Leuten machen mir Spaß und halten jung“, fügt der 60-Jährige hinzu, der in seiner Firma auch für die Ausbildung der Studenten der Dualen Hochschule zuständig ist. Heute besucht Manfred Geugelin zwar noch Fußballspiele der Sportfreunde und pflegt die Geselligkeit, doch aktiv nimmt er einmal in der Woche am Training der Alten Herren des FC Kandern teil. Und viel Spaß bereitet ihm ebenso das Tischtennisspiel. In Auggen spielt er in der fünften Mannschaft.

Langeweile kennt der begeisterte Hobbysportler nicht. Neben Familie, Haus und Garten kümmert er sich um seinen Wald und macht selbst das für den Kamin benötigte Brennholz. Manfred Geugelin ist immer auf Trab und in Bewegung.