Ein 56-Jähriger befuhr am Montag mit seinem Wagen die Hochblauenstraße bergwärts, als er gegen 8.10 Uhr Flammen aus dem Motorraum wahrnahm. Er hielt an und stieg sofort aus. Mehrere Personen aus dem nahe liegenden Hotel kamen mit Feuerlöschern zur Hilfe, schafften es jedoch nicht, den Entstehungsbrand im Motorraum bis zum Eintreffen der Feuerwehr zu löschen. Der Wagen brannte komplett aus. Drei Schutzplanken wurden durch den Brand ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen, teilt die Polizei mit. Verletzt wurde niemand. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet.