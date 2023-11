Ein Auto hat am Montag gegen 4.30 Uhr im Schliengener Ortsteil Mauchen an der Straße „Im Öhmdet“ gebrannt. Der Fahrer war als Austräger unterwegs und als er an sein Auto zurückkam nahm er Flammen aus dem Motorraum wahr. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Das Auto brannte komplett aus. Als Brandursache wird eine technische Ursache vermutet. Es wurde niemand verletzt. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt.