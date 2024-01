Schliengen: Fakten oder Meinungen

Was würde nach einem erfolgreichen Bürgerentscheid geschehen? Die Folge wäre ein Bau der Windräder ohne direkte Beteiligung der Gemeinde. Für die dann abgelehnten Standorte würden Alternativen gesucht. Schliengen würde WKA bekommen, jedoch nicht finanziell von diesen profitieren, heißt es weiter. Genau aus diesem Grund wollten die Projektierer die drei Standorte auf gemeindeeigenen Flächen: Die Beteiligung der Gemeinde sei ihnen wichtig.

Die Schliengener hätten am 18. Februar die einmalige Gelegenheit, etwas für die regionale Energieerzeugung in ihrer Gemeinde zu tun. Ländliche Gebiete müssten jetzt diesen Standortvorteil nutzen, um an der Wertschöpfung bei der Energieerzeugung teilzuhaben. Diese Gelegenheit biete sich nur einmal, wenn jetzt nicht gehandelt werde, landeten die Gewinne in diesem Fall beim Land Baden-Württemberg oder fallen an Privatpersonen, je nachdem, wem das verpachtete Land gehört., heißt es.