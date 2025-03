Schliengen: Fast fünf Jahre mussten die Mauchener warten

Bächle blieb Jahre trocken

Damals wurde auch der neue Brunnen an der Burgunderhalle feierlich in Betrieb genommen. „Einen kräftigen Applaus gab es, als der Brunnen an der Auggener Straße zu plätschern begann“, berichtete unsere Zeitung.

Trocken blieb indes all die Folgejahre das kleine Bächle, das nach Freiburger Vorbild ebenfalls im Zuge der Sanierung geschaffen worden war. Bis jetzt: Seit einigen Tagen fließt nun tatsächlich Wasser die Auggener Straße entlang. Das dürfte die Großen, aber vor allem die kleinen Bürger von Mauchen erfreuen. „Die Kinder können jetzt Bötchen fahren lassen“, sagt Günther Ortstein vom Schliengener Bauamt. Warum das Ganze so lange gedauert hat, erklärt er im Gespräch mit unserer Zeitung.