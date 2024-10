Schliengen: Fensteröffnungsautomatik sorgt für besseres Raumklima

Im Chorraum war eine Bundsandsteingrabplatte aufgrund der aufsteigenden Feuchte im Mauerwerk stark geschädigt. Die Grabplatte wurde aus dem Mauerwerk herausgeholt, konservatorisch gereinigt und entsalzt und mit entsprechender Hinterlüftung wieder vor der Wand aufgestellt. So soll eine weitere Schädigung des Epitaphs vermieden werden.

In diesem Jahr stehen in der Kapelle ebenfalls noch konservierende Maßnahmen an einigen Hohlstellen des Verputzes an, wie Thoma mitteilte.