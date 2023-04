Ein 40-Jähriger, der mit einem Haftbefehl gesucht worden war, wurde von Beamten der Bundespolizei am Montagnachmittag festgenommen, heißt es in einer Mitteilung. Der kosovarische Staatsangehörige mit Schweizer Aufenthaltstitel war im Fernzug in Richtung Berlin unterwegs. Auf Höhe Schliengen kontrollierten ihn Kräfte der Bundespolizei. Die Überprüfung ergab, dass der Mann im Jahr 2012 wegen gemeinschaftlichen Diebstahl und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verurteilt worden war. Von dieser Freiheitsstrafe war noch eine Restfreiheitsstrafe von 297 Tage zu vollstrecken. Der 40-Jährige wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.