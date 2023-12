Beim Brand in der Ersten Markgräfler Winzergenossenschaft Schliengen-Müllheim in der Nacht auf Dienstag, 12. September, ist das parallel zur Bundesstraße 3 verlaufende Flaschenlager komplett zerstört worden. Unter dem eingestürzten Dach liegen noch die Scherben von rund 700 000 Flaschen Wein. Da das Gebäude einsturzgefährdet ist, wurde nun am Mittwoch mit den Abbrucharbeiten begonnen. Abgerissen wird auch die daran angrenzende Vinothek, da diese mit Rauchgasen verunreinigt wurde, erklärt der Vorstandsvorsitzende Siegfried Ernst auf Nachfrage.