Schliengen Flüchtlingsarbeit ist erschwert

Hilfe in vielen Bereichen

Der Helferkreis bietet denjenigen, die wollen, Hilfe zur Selbsthilfe an. Unterstützung gibt es unter anderem bei Hausaufgaben, gesundheitlichen Nöten, administrativen Abläufen mit Gemeinde, Landratsamt und Jobcenter sowie Behördengängen. Die Ehrenamtlichen führten unter anderem zahlreiche Besprechungen mit Lehrern in Schulen der Gemeinde und in Berufsschulen. Sehr aktiv war die Gruppe zudem in der Vermittlung von Einrichtungs- und Kleiderspenden. Auch wurden über den Verein für einzelne Hilfsaktionen Geld gesammelt. Die Helfer unterstützen zudem auch mal mit Fahrdiensten oder bei Umzügen.

Der Verein verweist auf die „gute Zusammenarbeit“ mit Jörg Korn (Inte­grationsbeauftragter der Gemeinde) und Jörg Weiss (Integrationsbeauftragter der Diakonie); gemeinsam habe man vieles besprochen, auch Wohnungsumzüge und den Umgang mit auftretenden Konflikten.

Ein Höhepunkt im kulturellen Bereich war ein vom November 2020 verschobenes Konzert mit dem „Klavierspieler aus den Trümmern“ Aeham Ahmad am 26. Juni im Bürger- und Gästehaus, dem 150 begeisterte Zuhörer lauschten, heißt es im Rückblick. Das „berührende Konzert“ wurde verknüpft mit einer Lesung aus Ahmads autobiographischen Buch über Heimat, Flucht und Ankommen, Verzweiflung und Hoffnung. Die Einhaltung der geforderten Corona-Maßnahmen sei ein „organisatorischer Kraftakt“ gewesen.

Aufgrund der vielen positiven Rückmeldungen ist für den 18. Juni eine weitere Konzertveranstaltung geplant, kündigen die Verantwortlichen an.

In den Jahren vor Corona hat der Helferkreis auch immer wieder Möglichkeiten zur Begegnung geschaffen, beispielsweise beim „Café International“ oder bei Sommerfesten, was jedoch teils schon vor Corona mangels Helfer eingeschlafen sei, bedauert Hoffmann.

Der Helferkreis hofft nun, neue Mitstreiter für die Flüchtlingsarbeit zu gewinnen. Auch mit Blick darauf, dass in nächster Zeit neue Flüchtlinge in der Gemeinde erwartet werden. Verstärkung wird unter anderem für Deutschnachhilfe in 1:1-Betreuung für Erwachsene und Kinder gesucht. Eine Möglichkeit sei auch, bei einem wöchentlichen Spaziergang einfache Konversation zu betreiben, um den Geflüchteten beim Spracherwerb zu helfen.

Interne Differenzen

Baldmöglichst nachgeholt werden sollen die Hauptversammlungen, die noch ausstehen, kündigt Hoffmann an – „wenn es Corona zulässt“. Er ist guter Dinge, dass der Helferkreis auch in Zukunft besteht, sofern es Leute in Schliengen gibt, die sich für die Flüchtlinge engagieren.

Allerdings räumt er in diesem Zusammenhang ein, dass es derzeit intern etwas harze. Im Helferkreis gebe es unterschiedliche Auffassungen, was die Impfpflicht und die Coronamaßnahmen angehe, was für gewisse Konflikte sorge. Auch vor diesem Hintergrund hofft er, dass man die Pandemie bald hinter sich lassen kann.