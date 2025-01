Schliengen: Freude über die gelungene Fusion

Gerätehaus-Einweihung

So hätten kurz vor dem offiziellen Einweihungstermin noch einige Handwerker kräftig gewerkelt. Dennoch habe es mit dem „Abteilungs-Sternen-Marsch“ der beiden Eggener Wehren am Einweihungstag samt offizieller Übergabe geklappt. Das zweitägige Einweihungsfest jedenfalls sei ein toller Erfolg gewesen, befindet der Vize-Gesamtkommandant.

Wahlen

Die Bildung einer neuen Abteilungswehr setze zwangsläufig auch die Erneuerung der Wehrführung voraus, hieß es. So wurde in geheimer Wahl zum neuen Abteilungskommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Eggenertal Florian Riehm und zu dessen Stellvertreter Christoph Mühle gewählt. Laut Wählerwillen gehören fortan dem neuen Abteilungsausschuss an: Philipp Mühle, Sebastian Jürgens, Florian Graser, Patrick Palmié-Graf, Fabian Moritz, Jochen Oswald und Sebastian Stolze. Da Ralf Gabelmann nicht mehr antrat, wurde für den Gesamtausschuss Stefan Graf nominiert. Per Akklamation gewählt als Schriftführer wurde Ryan Mähler und als Kassenleiter Tom Weber. Gerätewart ist künftig Florian Graser und Jugendwart Daniel Oswald.

Matthias Müller erinnerte daran, dass er selbst vor 19 Jahren vom jetzigen Ehrenkommandanten Eckard Moritz das Amt des Obereggener Abteilungskommandanten übernommen habe. Müller meinte rückblickend unter anderem: Nach 20 Jahren sei die Wehr an einem Zeitpunkt angelangt, an dem es ohnehin keinen Unterschied mehr mache, in welchem Eggener Ortsteil man wohne. Somit ist man jetzt eben Mitglied in der „Freiwilligen Feuerwehr Eggenertal“. Er selbst, Stefan Graf und Alexander Barth stünden der neugeordneten Eggener Wehr weiterhin als Zug-, Gruppenführer beziehungsweise als stellvertretender Gesamtkommandant zur Verfügung. Neue Kassenprüfer sind künftig Simon Seits und Niklas Lorenz.

Grußwort

„Ich bin nicht über jede Fusion so glücklich wie eben über diese hier “, bekannte Bürgermeister Christian Renkert in seiner Laudatio. „Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört“, rief er ein Zitat von Willy Brandt der deutschen Wiedervereinigung ins Gedächtnis. Der Zusammenschluss der Eggener Ortsfeuerwehren sei mustergültig gelungen. Man habe in nachbarschaftlichen Gefilden leider schon gegenteilige Dinge erleben müssen, bekannte der Bürgermeister. Doch mit der Feuerwehr Eggenertal und dem neuen Feuerwehrgerätehaus seien tatsächlich optimale Bedingungen geschaffen worden. Dies bedeute für die Einwohner des Tales auch mehr Sicherheit, sagte Renkert.