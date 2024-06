Schliengen: Freunde und Bekannte helfen mit

Nur kleine Vesperkarte

„Es gibt mehr zu trinken als zu essen“, scherzt die Winzergattin mit Blick auf die kleine Vesperkarte. Dies auch, um die Helfer in der Küche nicht zu überfordern, erklärt sie. Angeboten werden Schäufele mit Kartoffelsalat, Elsässer Wurstsalat, vegetarische Quiche und orientalischer Brotaufstrich aber auch Kalbsbratwürste. Die Kalbsbratwürte haben in der „Krone“ Tradition. Diese hätten schon Gerd Schindlers Großmutter und auch seine beiden Tanten, die langjährigen Krone-Wirtinnen Hedi und Annemarie serviert, erklärt Heidi Schwarz-Schindler. Hedi und Annemarie hätten die „Krone“ zeitlebens geführt, bis sie mit 70 Jahren in Rente gegangen seien. Danach habe man die Wirtschaft 30 Jahre lang verpachtet.

Insbesondere bei schönem Wetter ist die kleine Gartenwirtschaft gut besucht, freut sie sich über den Zuspruch. Auch die beiden Mauchener Stammtische – je einer für Männer und Frauen – treffen sich wieder regelmäßig in der „Krone“. An den jüngsten Regentagen hat Gerd Schindler den Kachelofen angeheizt und für heimelige Stimmung in der Gaststube gesorgt. „Wir wollen ein Stück weit an die Zeit der Zwillinge Hedi und Annemarie erinnern“, betont Schwarz-Schindler. Natürlich wolle man das Angebot weiter ausbauen und sei auf der Suche nach einem Koch, erklärt sie, auch weil die Kunden das Schnitzel auf der Karte vermissten. Es stellten sich immer wieder auch potenzielle Pächter vor, sagt Schwarz-Schindler und ergänzt: „Das muss reifen und wohlüberlegt sein.“