Schliengen Für die Schwachen im Einsatz

Von Anfang an wurden bei Charity-Aktionen Mittel eingeworben. Seit vielen Jahren sind in der Region die Benefizkonzerte bekannt; außerdem beteiligt sich der Club an verschiedenen Märkten. Zum Engagement gehört außerdem die Herausgabe der jährlichen Glücks-Adventskalender oder die Veranstaltung von Benefiz-Golfturnieren.

Viele Projekte gefördert

Der Reinertrag aus diesen Veranstaltungen floss in die pädagogischen Programme „Klasse2000“ und „Lions Quest“, die Schulkinder zu einer gesunden Lebensführung ohne Sucht und Markendruck anhalten. Sie sollen den Kindern dabei helfen, eine starke, selbstständige Persönlichkeit aufzubauen und sie zu Respekt und Toleranz erziehen, heißt es in der Mitteilung des Clubs.

Nach Fördermittelausschreibungen des Clubs erhielten viele Vereine regelmäßig Zuwendungen. Es wurden zudem laufend einzelne Projekte aus dem Bereich der Jugend-, Alten- und Behindertenhilfe, der Kultur und der Stärkung der internationalen Gesinnung und Toleranz gefördert. Daneben gab es auch einzelne Zuwendungen an hilfsbedürftige Personen.

Feier auf Schloss Bürgeln

Aus Anlass des Jubiläums begrüßte Präsident Thomas Gilgin 50 Gäste, Club-Mitglieder, deren Partner und Freunde am Ort der Gründung im Bürgler Gleichenstein-Saal zu einem festlichen Abendessen.

Bernhard Winterhalter, einer der wenigen noch verbliebenen Gründungsmitglieder und schon damals Mitglied im Gründungsvorstand, ließ in einer Powerpoint-Präsentation mit vielen Bildern und humorvollen Worten die Geschichte des Clubs Revue passieren. Manche „Neuen“ staunten darüber, was alles in den vergangenen Jahren passiert ist. Zum Schluss gab Winterhalter die „Zahl des Tages“ preis: 283 611,77 Euro. Das ist die Summe der Zuwendungen, die der Club nach kleinen Anfängen im Lauf der Jahre an die vielen Em­pfänger gegeben hat. Allein in den vergangenen fünf Jahren waren mehr als 100 000 Euro dazugekommen. Man war sich darüber einig, „dass die Schliengener Lions ihre wichtigen Aufgaben für die Allgemeinheit auch in der Zukunft mit unvermindertem Einsatz fortsetzen müssen“.

Für die Bewirtung der Gäste sorgten Ess-Kultur Events aus Müllheim als Caterer mit einem Menü und Dirk Brenneisen vom gleichnamigen Weingut in Egringen mit den dazu passenden Weinen.