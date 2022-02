Schliengen Für freie Impfentscheidung

Bereits die einrichtungsbezogene Impfpflicht habe bei der gelernten Krankenschwester für „mächtig Wut im Bauch“ gesorgt – „zumal diese Leute ganz genau wissen, wie steriles Arbeiten geht“. Sie glaubt, dass das „Impfdiktat“ eine große Lücke reißen und man viele Menschen in Pflege & Co. verlieren werde. „Damit wird sich der Personalmangel noch weiter verschärfen“, befürchtet die 64-Jährige. Das Gesundheitssystem sei schon in den Jahren vor Corona durch eine gewinnmaximierende Ausrichtung runtergespart worden. Fohmann plädiert darum für ein kommunales Gesundheitswesen, „das nicht profitorientiert funktioniert“.

Als das Thema allgemeine Impfpflicht immer mehr in den Fokus rückte, „habe ich gemerkt, dass es nicht mehr reicht, sich nur aufzuregen“, meint sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Darum habe sie sich dazu entschlossen, „auf die Straße zu gehen“, erzählt Fohmann, die von 2014 bis 2019 für die Grünen im Schliengener Gemeinderat saß. Im vergangenen Jahr sei sie bereits bei zwei Corona-Demos in Berlin mitgelaufen, zudem nahm sie an den sogenannten Montags-Spaziergängen in Müllheim teil. Schließlich organisierte sie solche „Spaziergänge“ auch für Schliengen, daran nahmen zweimal rund 75 und einmal 40 Personen teil.

Unsere Zeitung war bei der jüngsten Auflage, die gleichzeitig den Schlusspunkt markierte, vor Ort (siehe nebenstehenden Bericht).