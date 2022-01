Schliengen Gasexplosion in Liel

In einem Wohngebäude in Liel ist am frühen Samstagmorgen eine Gasflasche explodiert. Vor Ort wurde laut Polizei festgestellt, dass offenbar in einem Werkstattschuppen bei einem Wohnhaus ein Heizlüfter betrieben worden war. Zuvor muss sich durch zwei nicht ganz geschlossene Gasflaschen in diesem Raum ein zündfähiges Gasgemisch gebildet haben. Bei betätigen des Heizlüfters zündete dieses offensichtlich durch und es kam zur Explosion, bei der ein 39-jähriger Mann schwer verletzt wurde. Er musste durch einen Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik für Brandwunden verbracht werden. Nach erster Einschätzung des Notarztes ist er glücklicherweise außer akuter Lebensgefahr.