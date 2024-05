Ein Unbekannter hat sich in in der Nacht auf Mittwoch in Niedereggenen an geparkten Autos zu schaffen gemacht, wie die Polizei mitteilt. Zumindest in einem Fall stahl der Tatverdächtige einen Geldbeutel aus einem unverschlossenen Auto. Gegen 3.10 Uhr war er von einer Anwohnerin in der Brunnengasse beobachtet worden, heißt es weiter. Der Unbekannte trug eine dunkle Jacke mit einem Fell an der Kapuze.