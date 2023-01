Schliengen. Einer 66-jährigen Frau wurde am Montag bei einem Lebensmitteldiscounter an der Freiburger Straße in Schliengen die Geldbörse aus dem Einkaufswagen gestohlen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Die Frau bemerkte gegen 11.05 Uhr das Fehlen ihrer Geldbörse. Diese befand sich zuvor in ihrer im Einkaufswagen liegenden Handtasche. In der braunen Geldbörse befanden sich eine Bankkarte sowie Identitätsdokumente.