Schliengen. Taschendiebe waren laut Mitteilung der Polizei in einem Einkaufsmarkt in Schliengen unterwegs. Am Mittwoch wurde gegen 10.30 Uhr einer 61-jährigen Frau ihre Geldbörse aus ihrer Jackentasche gestohlen, während sie sich in einem Lebensmittelmarkt in der Freiburger Straße befand, heißt es in der Pressemeldung. Der Diebstahlschaden beträgt zirka 300 Euro.