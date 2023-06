Schliengen Gemeinde wird vom Landratsamt eingebremst

Mit viel Elan hat der Schliengener Gemeinderat im vergangenen November eine Stellplatzsatzung auf den Weg gebracht. Nach der Offenlage des Satzungsentwurfs ist Ernüchterung eingekehrt. „Das Landratsamt hat uns in einigen Bereichen eingebremst“, stellte Bürgermeister Christian Renkert fest. Die Parkplatzsituation hat sich in den vergangenen Jahren in Schliengen und den Ortsteilen insbesondere um die historischen Ortskerne verschärft. Im Sinne der Nachverdichtung werden einerseits neue Wohnungen geschaffen, andererseits reicht der in der Landesbauordnung geforderte eine Stellplatz pro Wohnung nicht aus. Abhilfe schaffen soll nun die Satzung zur Erhöhung der Kfz-Stellplatzverpflichtung pro Wohnung. Diese greift jedoch nur bei Nachverdichtungen in Form von Neubauten oder bei Umbaumaßnahmen von Bauten, deren Baugenehmigung nicht älter als fünf Jahre ist.