Als Verstärkung kommt Pater Norbert Riebartsch als Kooperator in die Seelsorgeeinheiten Schliengen und Markgräflerland. Pater Norbert ist Kamillianer und war bisher in der Krankenhausseelsorge tätig, viele Jahre in Freiburg, zuletzt in Essen. Er wird in der Ordensniederlassung in Freiburg wohnen.

Auch Pfarrer Dieter Maier, Kooperator in der Seelsorgeeinheit Markgräflerland, ist ab dem 1. Dezember zusätzlich Kooperator in der Seelsorgeeinheit Schliengen.