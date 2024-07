Schliengen: Gemeinderat besetzt Ausschüsse

Zum ersten Bürgermeisterstellvertreter wurde Thomas Sattler gewählt, zweiter Stellvertreter ist Jürgen Czech, dritter Karsten Willmann und vierte Barbara Theurer. Die Reihenfolge ergebe sich aus der Größe der Einzelnen Fraktionen, erläuterte Bürgermeister Christian Renkert. Weiterhin wurden die Vorschläge für die Ortsvorsteher von Liel, Niedereggenen und Obereggenen der Ortschaftsräte bestätigt. Ottmar Sprich ist Liels Ortsvorsteher, Markus Elsässer sein Stellvertreter. In Niedereggenen ist Timo Hemmer Ortsvorsteher, seine Stellvertreterin ist Alexandra Graser und in Obereggenen ist Ralf Gabelmann Ortsvorsteher und Georg Pagés sein Stellvertreter. Die Wahl in Mauchen steht noch aus.

Im Umweltausschuss sitzen Karl-Ernst Seemann (Bertram Renkert), Thomas Schneider (Andrea Lukas), Thomas Sattler (Matthias Bundschuh), Timo Hemmer (Stefan Müller), Bodo Zimmermann (Jürgen Czech), Daniela Ceglarek-Meier (Jürgen Czech), Axel Block (Jürgen Czech), Karsten Willmann (Heidi Schwarz-Schindler), Georg Hoffmann (Gerlinde Bischoff) und Barbara Theurer (Andreas Schlageter).