Schliengen: Gemeinderat gegen Windkraft

Derzeit erarbeiten sämtliche Gemeinden in der Region ihre Stellungnahmen zur Fortschreibung des Regionalplans, in dem Vorranggebiete für Windenergie ausgewiesen werden sollen. Auf Schliengener Gemarkung sind die Gebiete Ritzenberg-Untere Breite mit 131 Hektar, Haberberg-Hölzle mit 20 Hektar, Hohe Schule mit 13 Hektar, Steineck mit 25 Hektar, Ameisenbuck mit 15 Hektar sowie Blauen-Hundsrücken mit 45,5 Hektar im Plan vorgesehen. Ferner sind noch zwei ergänzende Vorranggebiete im Bereich Steineck und am Ameisenbuck im Gespräch.