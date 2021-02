Schliengen Gemeinderat, Schlossarchitekt und Hebelvogt

Zäh bewältigte er Hindernisse, auch die, die ihm der Zweite Weltkrieg in den Weg legte. Am 10. Februar 1931 kam der Sohn eines Zimmermeisters in Holzen zur Welt. Auf den Besuch der Volksschule folgten gut drei Jahre Hans-Thoma-Gymnasium in Lörrach, bis die Schule 1944 geschlossen werden musste. Statt das Abitur erwerben zu können, machte Mannhardt im elterlichen Zimmereibetrieb seine Ausbildung – zum Glück für die vierköpfige Familie wurde sein Vater Karl Ende 1945 aus der Internierung entlassen. Später bildete sich der junge Zimmermann zielstrebig weiter, absolvierte 1958 an der Fachhochschule Karlsruhe die Prüfung als Ingenieur für Hochbau und begann seine Laufbahn als selbständiger Architekt im Elternhaus in Holzen. Es folgten Planung und Bau seines Hauses samt Wohnung und Büro in Schliengens Eisenbahnstraße. Von 1962 bis 2002 beschäftigte er dort bis zu fünf Mitarbeiter, bildete Bauzeichner aus, übernahm die Planung und Bauleitung für Wohn – und Industriebauten, 25 Aussiedlerhöfe und kommunale Bauten.

59 Jahre lang stand ihm seine Ehefrau Hildegard tatkräftig zur Seite. Mannhardt: „Ich hab’ das große Glück gehabt, dass ich eine gute Frau gefunden habe. Sie fehlt mir jeden Tag“. Aus der Ehe gingen drei Kinder und sechs Enkel hervor.

Heute verhindert Corona seine Geburtstagsfeier, doch ihm kann das Virus demnächst nichts mehr anhaben. Ende Februar erhalte er seine zweite Impfung, erzählt Mannhardt. Und wenn sich das Impftempo erst mal beschleunigt, könnte es dann auch etwas werden mit einer weiteren Idee des passionierten Tänzers: Tanzabende auf Schloss Bürgeln.