Schliengen: Geplante Fusion sorgt für Kritik

Zum Ablauf des vergangenen Geschäftsjahrs hätten die Schliengener Winzer rund acht Millionen Euro – die Zahlung der Versicherung nach dem Brand in der Genossenschaft – in die Rücklage deponiert. Das alles gehe nun in die künftige Genossenschaft, ohne dass die Schliengener Winzer etwas davon sehen, lautet die Kritik aus Winzerkreisen. Auch soll die Traubenannahme abgebaut und in Efringen-Kirchen wieder aufgebaut werden, so dass die Schliengener Winzer künftig ihre Trauben über die Bundesstraße nach Efringen-Kirchen bringen müssten. Außerdem sollen die Liegenschaften in Schliengen, Bahlingen und Weingarten veräußert werden, heißt es weiter.